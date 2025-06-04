Лоис Буассон: надеюсь пройти весь путь на «Ролан Гаррос» — 2025
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон поделилась своим настроем после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале она обыграла шестую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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|3
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361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«Кто может меня победить? (Улыбается.) Каждый может победить любого, я вовсе не непобедима, далеко нет. То, что я делаю здесь, — это безумие, я извлекаю из этого максимум плюсов. Как я уже говорила, надеюсь пройти весь путь», — приводит слова Буассон We love tennis.
За выход в финал «Ролан Гаррос» 22-летняя Буассон поборется со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.
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