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Кори Гауфф назвала спортсменов, которые её вдохновляют

Кори Гауфф назвала спортсменов, которые её вдохновляют
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, какие спортсмены вдохновляют её по ходу профессиональной карьеры.

«Я всегда была очень конкурентной, но думаю, что сильно выросла в плане оптимизма на корте, в умении сохранять позитивный настрой. Меня вдохновляют легенды спорта не только из тенниса — не только «Большая тройка» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль. – Прим. «Чемпионата»). Я внимательно слежу за тем, как управляют своей карьерой такие люди, как Лионель Месси, Леброн Джеймс, мне близка ментальность Коби Брайанта и, конечно же, Серены Уильямс», — сказала Гауфф на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Ранее Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв в 1/4 финала соотечественницу Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1). В полуфинале турнира она сыграет с француженкой Лоис Буассон.

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