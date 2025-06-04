Кори Гауфф назвала спортсменов, которые её вдохновляют

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, какие спортсмены вдохновляют её по ходу профессиональной карьеры.

«Я всегда была очень конкурентной, но думаю, что сильно выросла в плане оптимизма на корте, в умении сохранять позитивный настрой. Меня вдохновляют легенды спорта не только из тенниса — не только «Большая тройка» (Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль. – Прим. «Чемпионата»). Я внимательно слежу за тем, как управляют своей карьерой такие люди, как Лионель Месси, Леброн Джеймс, мне близка ментальность Коби Брайанта и, конечно же, Серены Уильямс», — сказала Гауфф на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Ранее Кори Гауфф вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв в 1/4 финала соотечественницу Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1). В полуфинале турнира она сыграет с француженкой Лоис Буассон.