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«У него потрясающая философия». Кори Гауфф — об отношении Карлоса Алькараса к теннису

«У него потрясающая философия». Кори Гауфф — об отношении Карлоса Алькараса к теннису
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как старается изменить своё отношение к теннису на примере испанца Карлоса Алькараса.

«После выхода документального фильма про Карлоса — который я сама не смотрела, но много слышала о нём, — я стараюсь немного выйти из своего теннисного «пузыря» и больше радоваться жизни. Я даже призналась Карлосу, что хочу научиться получать удовольствие от игры и улыбаться на корте так же, как он. В целом — просто наслаждаться жизнью немного больше. Думаю, у него потрясающая философия, и я стараюсь взять это себе в пример. Хотя не уверена, что когда-нибудь смогу так же много улыбаться на корте, как он», — сказала Гауфф на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Кори Гауфф была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз. В полуфинале турнира американка сыграет с французской теннисисткой Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA.

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