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«Знала, что так будет». Андреева высказалась о французских болельщиках в матче с Буассон

«Знала, что так будет». Андреева высказалась о французских болельщиках в матче с Буассон
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила влияние французских болельщиков на свою игру в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. 18-летняя россиянка проиграла француженке Лоис Буассон, занимающей 361-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

По ходу матча люди на трибунах активно болели за местную спортсменку и зачастую мешали Андреевой подавать.

«Нормально, что они поддерживали французского игрока. Я знала, что так и будет. Думаю, в первом сете я довольно хорошо с этим справлялась. Не особо обращала на это внимания, но, очевидно, из-за волнения и давления стало немного сложнее. Но в любом случае, думаю, что могу извлечь из этого урок», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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