Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В четвертьфинале он одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6, 6:0.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Бублика пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.