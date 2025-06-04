Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В четвертьфинале он одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6, 6:0.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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62
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Бублика пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.
Комментарии
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