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Янник Синнер — Александр Бублик, результат матча 4 июня 2025, счет 2:0, четвертьфинал Ролан Гаррос

Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025. В четвертьфинале он одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана (62-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Бублика пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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