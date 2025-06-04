Янник Синнер стал девятым игроком в истории, выигравшим 19 матчей подряд на «Шлемах»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 19-ю подряд победу на мэйджоре. Сегодня, 4 июня, он обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:1, 7:6, 6:0 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

В истории Открытой эры до Синнера 19 и более побед подряд на ТБШ одерживали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, австралиец Род Лэйвер, швед Бьорн Борг и американцы Джимми Коннорс, Джон Макинрой и Пит Сампрас.

Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024, который он выиграл. Он также завоевал титул на Australian Open — 2025. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.