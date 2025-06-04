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Янник Синнер стал девятым игроком в истории, выигравшим 19 матчей подряд на «Шлемах»

Янник Синнер стал девятым игроком в истории, выигравшим 19 матчей подряд на «Шлемах»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 19-ю подряд победу на мэйджоре. Сегодня, 4 июня, он обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:1, 7:6, 6:0 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В истории Открытой эры до Синнера 19 и более побед подряд на ТБШ одерживали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, австралиец Род Лэйвер, швед Бьорн Борг и американцы Джимми Коннорс, Джон Макинрой и Пит Сампрас.

Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024, который он выиграл. Он также завоевал титул на Australian Open — 2025. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.

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