Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева оценила шансы Лоис Буассон на титул на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева оценила шансы Лоис Буассон на титул на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о шансах 361-го номера рейтинга WTA француженки Лоис Буассон на завоевание титула на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Легче сказать, когда сидишь здесь, чем сделать, когда ты на корте! Но если она продолжит играть так же свободно, не боясь давления или поражения, думаю, что в таком случае каждый может победить. Будет нелегко, но, честно говоря, я не знаю.

Будет очень интересно посмотреть, кто победит в конце недели. Не знаю… Если она достаточно поверит в себя, думаю, она сможет это сделать. В любом случае мне трудно сказать, сидя здесь», — приводит слова Андреевой We love tennis.

Материалы по теме
Лоис Буассон: надеюсь пройти весь путь на «Ролан Гаррос» — 2025
Фото
Мирра Андреева обняла Буассон после поражения от неё в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android