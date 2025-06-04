Мирра Андреева оценила шансы Лоис Буассон на титул на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о шансах 361-го номера рейтинга WTA француженки Лоис Буассон на завоевание титула на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Легче сказать, когда сидишь здесь, чем сделать, когда ты на корте! Но если она продолжит играть так же свободно, не боясь давления или поражения, думаю, что в таком случае каждый может победить. Будет нелегко, но, честно говоря, я не знаю.

Будет очень интересно посмотреть, кто победит в конце недели. Не знаю… Если она достаточно поверит в себя, думаю, она сможет это сделать. В любом случае мне трудно сказать, сидя здесь», — приводит слова Андреевой We love tennis.