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Синнер — 3-й самый молодой теннисист, вышедший в 1/2 финала «РГ» и АО два сезона подряд

Синнер — 3-й самый молодой теннисист, вышедший в 1/2 финала «РГ» и АО два сезона подряд
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал третьим в списке самых молодых игроков, которым удалось выйти в полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» в двух сезонах подряд. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:1, 7:5, 6:0.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Янник Синнер добился этого показателя в возрасте 23 лет и 300 дней. Подобное достижение покорялось ранее четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» американцу Джиму Курье и бывшей первой ракетке мира шведу Матсу Виландеру.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немецким теннисистом Александром Зверевым.

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