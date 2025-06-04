Синнер — 3-й самый молодой теннисист, вышедший в 1/2 финала «РГ» и АО два сезона подряд
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал третьим в списке самых молодых игроков, которым удалось выйти в полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» в двух сезонах подряд. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:1, 7:5, 6:0.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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62
Александр Бублик
А. Бублик
Янник Синнер добился этого показателя в возрасте 23 лет и 300 дней. Подобное достижение покорялось ранее четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» американцу Джиму Курье и бывшей первой ракетке мира шведу Матсу Виландеру.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немецким теннисистом Александром Зверевым.
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