Синнер — 3-й самый молодой теннисист, вышедший в 1/2 финала «РГ» и АО два сезона подряд

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал третьим в списке самых молодых игроков, которым удалось выйти в полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос» в двух сезонах подряд. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:1, 7:5, 6:0.

Янник Синнер добился этого показателя в возрасте 23 лет и 300 дней. Подобное достижение покорялось ранее четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема» американцу Джиму Курье и бывшей первой ракетке мира шведу Матсу Виландеру.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немецким теннисистом Александром Зверевым.