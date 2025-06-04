«Я его почти добил». Александр Бублик — о поражении от Янника Синнера на «Ролан Гаррос»
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал пост пресс-службы «Ролан Гаррос», в котором спортсмена поздравили с хорошим выступлением на турнире. В четвертьфинале Бублик потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 5:7, 0:6.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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62
Александр Бублик
А. Бублик
«Что за выступление в Париже», — написали в пресс-службе.
«Я его почти добил, ребята», — отреагировал Бублик в комментариях.
Ответ Бублика, вероятно, вдохновлён комментарием американца Тейлора Фрица о поражении норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Рууд проиграл со счётом 0:6, 1:6, а Фриц написал: «Ты почти его добил».
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