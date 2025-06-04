«Я его почти добил». Александр Бублик — о поражении от Янника Синнера на «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал пост пресс-службы «Ролан Гаррос», в котором спортсмена поздравили с хорошим выступлением на турнире. В четвертьфинале Бублик потерпел поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

«Что за выступление в Париже», — написали в пресс-службе.

«Я его почти добил, ребята», — отреагировал Бублик в комментариях.

Ответ Бублика, вероятно, вдохновлён комментарием американца Тейлора Фрица о поражении норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Рууд проиграл со счётом 0:6, 1:6, а Фриц написал: «Ты почти его добил».