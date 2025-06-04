Синнер стал самым молодым игроком, добившимся 19 побед подряд на ТБШ с 2008 года

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым игроком после Рафаэля Надаля, которому удалось одержать 19 побед подряд на турнирах серии «Большого шлема», сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Синнер добился этого показателя после победы в возрасте 23 лет и 100 дней, обыграв в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:1, 7:5, 6:0.
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23-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль добивался показателя в 19 побед в период с матчей на «Ролан Гаррос »– 2008 по четвертьфинальную стадию US Open – 2008 в возрасте 22 лет.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник Синнер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем и немецким теннисистом Александром Зверевым.
- 4 июня 2025
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