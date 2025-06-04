Мирра Андреева назвала не самую приятную часть тенниса как вида спорта

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о влиянии излишнего давления защиты очков на своё выступление на турнирах.

«Я бы сказала, что всё началось, возможно, когда мне пришлось защищать много очков, которые я заработала в прошлом году. Думаю, многие игроки чувствуют давление, когда играют, особенно когда нужно защищать очки или титул. Это часть нашего спорта — может, не самая приятная, но нужно учиться с этим справляться. Я всё ещё учусь, так что мне ещё многое предстоит освоить. Надеюсь, в следующий раз я справлюсь лучше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.