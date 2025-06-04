«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: результаты матчей 4 июня

Сегодня, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) прошли матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/4 финала, результаты 4 июня:

Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США) — 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.

Мирра Андреева (Россия) — Лоис Буассон (Франция) — 6:7 (6:8), 3:6.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.