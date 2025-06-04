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Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 4 июня, следующий соперник, путь к титулу

Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 4 июня, следующий соперник
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5;
  • второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4;
  • третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия, 34) – 6:0, 6:1, 6:2;
  • четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 15) — 6:1, 6:3, 6:4.
  • 1/4 финала: Янник Синнер (Италия, 1) Александр Бублик (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:0.

Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3) или Новак Джокович (Сербия, 6).

Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • финал: Карлос Алькарас (Испания, 2) или Лоренцо Музетти (Италия, 8).
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