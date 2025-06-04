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Мирра Андреева: не очень довольна решениями, которые приняла из-за давления трибун

Мирра Андреева: не очень довольна решениями, которые приняла из-за давления трибун
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала факторы, которые повлияли на её выступление в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, она проиграла француженке Лоис Буассон (6:7, 3:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Очевидно, был тяжёлый матч, но она играла очень хорошо. Думаю, что могу извлечь много позитива из этой недели. Я желаю ей удачи на турнире. У меня ещё осталась пара, так что теперь я сосредоточусь на ней.

Сегодня всё сложилось. Я была не очень довольна некоторыми очками, ударами и решениями, которые я приняла на корте сегодня, очевидно, из-за давления со стороны трибун. Иногда чувствовала себя неуверенно в некоторых действиях, которые совершала на корте. Всё вместе сыграло роль [в поражении], но, опять же, я извлеку из этого урок. Сделаю всё возможное, чтобы это не повторилось в следующий раз, когда буду играть в важном матче», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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