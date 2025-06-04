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«Горжусь тем, что делаю на корте». Лоис Буассон — о своей игре на «Ролан Гаррос» — 2025

«Горжусь тем, что делаю на корте». Лоис Буассон — о своей игре на «Ролан Гаррос» — 2025
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361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон рассказала о своих ощущениях после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025. В четвертьфинале турнира она обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву (7:6 (8:6), 6:3).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Для меня это действительно невероятно — добиться такого результата. Я очень счастлива быть в полуфинале, но надеюсь на большее. Посмотрим, что будет — завтра я играю полуфинал и не знаю, чем всё закончится. Нужно просто сыграть матч и смотреть по ходу. Не могу сказать ничего больше. Я горжусь собой — правда в том, что путь в полуфинал был очень трудным, каждый матч давался тяжело. Я горжусь тем, как завершаю поединки, как борюсь за каждый мяч. Я горжусь тем, что делаю на корте», – сказала Буассон на пресс-конференции после матча.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

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