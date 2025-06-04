Буассон — о поддержке родных трибун на «РГ»: для соперниц — это дополнительная сложность

361-я ракетка мира француженка Лоис Буассон высказалась о том, насколько зрители на трибунах поддерживают её во время матчей на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Думаю, что не все игроки одинаково чувствуют давление. Возможно, большинство французов, играющих здесь, всё-таки ощущают это. Это что-то, что просто существует — хочешь ты того или нет. С этим надо уметь справляться, иначе невозможно выиграть ни одного матча. Я стараюсь делать всё, что могу. Конечно, я чувствую давление, но умею с ним справляться. Публика не давит на меня — она со мной. Мне нравится играть при их поддержке, слышать, как выкрикивают моё имя после каждого выигранного очка — это добавляет сил. Я бы не назвала это давлением, хотя уверена, что для соперниц это, конечно, дополнительная сложность. Для меня же это очень приятно», – сказала Буассон на пресс-конференции после четвертьфинального матча.

Ранее Лоис Буассон в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции была сильнее россиянки Мирры Андреевой (7:6 (8:6), 6:3). В полуфинале французская теннисистка сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.