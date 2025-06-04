Бублик — о Синнере: не только я получил «баранку». Будем ждать финала, которого все хотели

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высоко оценил уровень игры трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Бублик проиграл Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

«Он играет быстро, умно. Практически каждый его матч длился менее двух часов. Физически он на высшем уровне. Как видите, не только я получил «баранку». Желаю ему удачи. Он заслуживает быть там, где находится. Будем ждать финала, которого мы все хотели (вероятно, имеется в виду финал с испанцем Карлосом Алькарасом. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Бублик на пресс-конференции.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.