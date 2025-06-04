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Янник Синнер оценил шансы Лоис Буассон пройти дальше на «Ролан Гаррос»

Янник Синнер оценил шансы Лоис Буассон пройти дальше на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о выступлении француженки Лоис Буассон на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мы тренировались с ней как-то, недавно. Она – отличный игрок, мы все видели это. Она демонстрирует весь свой потенциал. Недавно Лоис перенесла операцию на колене, но физически она крепкий игрок, много бегает, хорошо бьёт по мячу, обладает всем, чтобы продолжать продвигаться вперёд по турниру», – сказал Янник Синнер в интервью французскому каналу France 2.

Ранее Лоис Буассон в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции была сильнее россиянки Мирры Андреевой (7:6 (8:6), 6:3). В полуфинале французская теннисистка сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

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