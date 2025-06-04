Зверев — Джокович: немецкий теннисист выиграл первый сет 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, на Открытом чемпионате Франции проходят четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встречается с шестым номером рейтинга АТР сербом Новаком Джоковичем. После первого сета счёт 6:4 в пользу немецкого теннисиста.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча Александр Зверев — Новак Джокович.
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В рамках первой партии Александр Зверев сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в сете. Новак Джокович сделал за первый сет три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать один брейк-пойнт, который ему удалось заработать в партии.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
- 4 июня 2025
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