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Синнер — о Бублике: никогда не знаешь, как он будет играть

Синнер — о Бублике: никогда не знаешь, как он будет играть
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Александром Бубликом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Мы уже играли друг с другом пару раз, так что уже немного знали, чего ожидать. Но в целом никогда не знаешь, как он будет играть. Мне кажется, он заслужил выйти в этот четвертьфинал, он играл с очень сильными игроками.

Я старался сосредоточиться на своей стороне корта, играть как можно более надёжно, потому что у него могут быть как взлёты, так и падения. Поэтому мне нужно было оставаться стабильным на протяжении всего матча. Я хотел хорошо подавать в важные моменты, что я и делал, так что это было хорошее выступление с моей стороны», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».

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