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Бублик: у меня никогда не было цели выиграть ТБШ. Если я буду в топ-50, меня это устроит

Бублик: у меня никогда не было цели выиграть ТБШ. Если я буду в топ-50, меня это устроит
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что его взгляды на теннис не поменяются после выхода в дебютный четвертьфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Зачем что-то менять, если всё работает? Для меня всё очень просто. У меня никогда не было цели стать победителем турнира «Большого шлема». Не думаю, что у меня когда-либо была такая мысль. Речь не о том, возможно или невозможно, я никогда этого не хотел.

Теннис для меня — это путешествие. Это важная часть жизни, но четвертьфинал здесь — это как достижения на стене. Выиграл 250-ник, 500-ник на разных покрытиях… так что это ещё одна галочка в квадратике. Сейчас у меня один четвертьфинал, осталось ещё три. И это было бы здорово. Но если нет, то ничего страшного. У меня есть четвёртые круги.

Есть эти маленькие цели, которые я хотел бы достичь. Может быть, победа на «Мастерсе» или финал «Мастерса». Пока всё идёт хорошо, и, если в течение следующих 10 лет я буду входить в топ-50 или топ-60 рейтинга, меня это вполне устроит», — сказал Бублик на пресс-конференции.

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