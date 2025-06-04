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«Хладнокровная, с менталитетом убийцы». Джим Курье — об игре Лоис Буассон

«Хладнокровная, с менталитетом убийцы». Джим Курье — об игре Лоис Буассон
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Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался об игре француженки Лоис Буассон, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв в матче 1/4 финала российскую теннисистку Мирру Андрееву.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Она молода, свежа, у неё очень классный стиль игры. Она очень атлетичная, с мощным форхендом, резаными бэкхендами. Она прямо сейчас становится звездой у нас на глазах.

Андреева считалась одной из теннисисток, которые претендуют на победу на турнире. Она стала настоящим открытием этого сезона — выиграла крупный турнир WTA-1000 в Дубае, отлично выступила в Индиан-Уэллсе, обыгрывала таких соперниц, как Аринa Соболенко. Но Буассон сыграла без страха. На корте она была как ледяная королева — хладнокровная, с менталитетом убийцы», – сказал Курье в эфире TNT Sports.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет с американкой Кори Гауфф.

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