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Зверев — Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Зверев — Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР. Первый сет выиграл немецкий теннисист со счётом 6:4. Во второй партии Новак Джокович смог одержать победу 6:3 и сравнять счёт в матче по сетам (1-1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 2
4 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В рамках второй партии Новак Джокович сделал одну подачу навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и провёл сет без двойных ошибок. Александр Зверев сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт в партии.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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