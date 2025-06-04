Зверев — Джокович: сербский теннисист сравнял счёт по сетам в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР. Первый сет выиграл немецкий теннисист со счётом 6:4. Во второй партии Новак Джокович смог одержать победу 6:3 и сравнять счёт в матче по сетам (1-1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Новак Джокович.
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В рамках второй партии Новак Джокович сделал одну подачу навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и провёл сет без двойных ошибок. Александр Зверев сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт в партии.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
- 4 июня 2025
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