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Матс Виландер – об игре Лоис Буассон: она должна быть в топ-20 независимо от покрытия

Матс Виландер – об игре Лоис Буассон: она должна быть в топ-20 независимо от покрытия
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил игру французской теннисистки Лоис Буассон в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 с россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3).

«Она была просто великолепна. Технически она действительно очень хороша. Её форхенд — невероятный. Она закручивает мяч сильнее, чем это делают в среднем теннисисты из топ-50 ATP, а для этого нужна серьёзная физическая мощь. Она потрясающе двигается по корту, у неё отличный резаный бэкхенд и она способна делать эйсы.

У неё есть весь арсенал, и остаётся только гадать — мешали ли ей раньше травмы или это был психологический барьер. Думаю, с такой игрой она должна быть в топ-20 независимо от покрытия», – сказал Виландер в эфире TNT Sports.

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