Жена Медведева поделилась семейными фото с Даниилом и дочерьми

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева опубликовала подборку милых семейных фотографий с отдыха на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

«Семья», — коротко подписала снимки Дарья.

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

Медведевы воспитывают двух дочерей. Алисе два года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2025 Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение в четвёртом круге. В пяти сетах он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.