«Что мне делать, *****?» Александр Зверев — команде во время матча с Джоковичем на «РГ»

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев не сдержал эмоций во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Он нецензурно высказался в адрес своей команды на русском языке.
«Что мне делать, *****?» — спросил Зверев, когда проиграл свою подачу в третьем сете при счёте 2:2.
На момент написания новости Зверев уступает уже с двойным брейком в третьей партии. Счёт — 5:2 в пользу Джоковича.
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Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Джоковича (1-1 на грунте). Впервые они провели официальный матч в финале «Мастерса» в Риме 2017 года, и там победил Зверев — 6:4, 6:3. Ещё одна встреча на грунте была в четвертьфинале «РГ»-2019, где Новак оказался сильнее в трёх сетах (7:5, 6:2, 6:2).
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