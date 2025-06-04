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«Что мне делать, *****?» Александр Зверев — команде во время матча с Джоковичем на «РГ»

«Что мне делать, *****?» Александр Зверев — команде во время матча с Джоковичем на «РГ»
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Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев не сдержал эмоций во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2025 с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Он нецензурно высказался в адрес своей команды на русском языке.

«Что мне делать, *****?» — спросил Зверев, когда проиграл свою подачу в третьем сете при счёте 2:2.

На момент написания новости Зверев уступает уже с двойным брейком в третьей партии. Счёт — 5:2 в пользу Джоковича.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Счёт личных встреч — 8-5 в пользу Джоковича (1-1 на грунте). Впервые они провели официальный матч в финале «Мастерса» в Риме 2017 года, и там победил Зверев — 6:4, 6:3. Ещё одна встреча на грунте была в четвертьфинале «РГ»-2019, где Новак оказался сильнее в трёх сетах (7:5, 6:2, 6:2).

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