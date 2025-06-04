Зверев — Джокович: сербский теннисист вышел вперёд в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты на «Ролан Гаррос» — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем, занимающим шестую строчку рейтинга АТР. После двух партий в матче была ничья 1:1. В третьей партии Новак Джокович смог одержать победу со счётом 6:2 и выйти вперёд в игре (2:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Новак Джокович.
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В третьем сете Новак Джокович сделал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из трёх и провёл партию без двойных ошибок. Александр Зверев сделал за сет два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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