«Извлечёт из поражения много уроков». Хенмэн — о проигрыше Андреевой в 1/4 финала «РГ»

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой от французской теннисистки Лоис Буассон в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

«Ей всего 18, и она просто блестящая теннисистка. Это был очень тяжёлый и непростой опыт для неё. У неё были шансы, но она не смогла ими воспользоваться. Зная, насколько она конкурентоспособна и какая сильная команда у неё за спиной, уверен — она извлечёт из этого поражения много уроков», — приводит слова Хенмэна TNT Sports.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.