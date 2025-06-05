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Вратарь «ПСЖ» Доннарумма выделил качество Синнера, которым хотел бы обладать

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма выделил качество Синнера, которым хотел бы обладать
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма назвал качество, которое его особенно впечатляет в первой ракетке мира итальянском теннисисте Яннике Синнере.

«Что меня удивляет в Синнере, так это его сила духа, его неподверженность никакому влиянию. Этим навыком я хотел бы обладать», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

В эти дни в Париже (Франция) проходит «Ролан Гаррос» — 2025. Янник Синнер уже вышел в полуфинал, одержав уверенную победу в 1/4 финала над Александром Бубликом из Казахстана со счётом 6:1, 7:5, 6:0. Доннарумма посещал один матч Синнера в рамках Открытого чемпионата Франции.

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