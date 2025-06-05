«Не поеду по своей воле». Бублик объяснил, почему не хочет играть на грунте зимой

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что не имеет желания играть грунтовые турниры в странах Южной Америки в феврале.

«Нужно будет посмотреть, что предлагают. Я не поеду по своей воле. Извините, но я не думаю, что эти турниры для меня. Мы и так проводим не много времени дома. Если я пожертвую европейскими турнирами в зале, это будет означать, что три недели я буду в Австралии, три — в Южной Америке, а затем будут Индиан-Уэллс и Майами, так что я не буду так много дома.

Как я уже сказал, зависит от того, что будет на кону, но на самом деле я не собираюсь играть там. Это отнимет у меня недели от того, чтобы быть отцом и мужем, что также важно для меня», — сказал Бублик на пресс-конференции.