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«Не поеду по своей воле». Бублик объяснил, почему не хочет играть на грунте зимой

«Не поеду по своей воле». Бублик объяснил, почему не хочет играть на грунте зимой
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что не имеет желания играть грунтовые турниры в странах Южной Америки в феврале.

«Нужно будет посмотреть, что предлагают. Я не поеду по своей воле. Извините, но я не думаю, что эти турниры для меня. Мы и так проводим не много времени дома. Если я пожертвую европейскими турнирами в зале, это будет означать, что три недели я буду в Австралии, три — в Южной Америке, а затем будут Индиан-Уэллс и Майами, так что я не буду так много дома.

Как я уже сказал, зависит от того, что будет на кону, но на самом деле я не собираюсь играть там. Это отнимет у меня недели от того, чтобы быть отцом и мужем, что также важно для меня», — сказал Бублик на пресс-конференции.

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