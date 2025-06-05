Новак Джокович обыграл Александра Зверева и вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.
«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Зверев – Новак Джокович.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
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Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Новак Джокович выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из восьми. Александр Зверев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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