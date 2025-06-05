Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Александр Зверев, результат матча 4 июня 2025, счет 4:6, 6:3, 6:2, 6:4, 1/4 финала Ролан Гаррос

Новак Джокович обыграл Александра Зверева и вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Зверев – Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. За время матча Новак Джокович выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав четыре брейк-пойнта из восьми. Александр Зверев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Новак Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Джокович пробился в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Мирра проиграла. LIVE!
Live
Джокович пробился в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Мирра проиграла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android