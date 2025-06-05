«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины: результаты матчей 4 июня

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В среду, 4 июня, на грунтовых кортах Парижа завершились матчи 1/4 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. 1/4 финала, результаты 4 июня:

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 62) — 6:1, 7:5, 6:0.

Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

Таким образом, в полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с Джоковичем, а в другой паре итальянец Лоренцо Музетти встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составил € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Рекорды «Ролан Гаррос»: