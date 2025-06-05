Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфинальные пары мужского «Ролан Гаррос» — 2025

Определились полуфинальные пары мужского «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии

На Открытом чемпионате Франции определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.

Теннис, «Ролан Гаррос»-2025, полуфинальные пары

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 56,3 млн. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева.

Ранее на турнире определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Швёнтек, а француженка Лоис Буассон сыграет с американкой Кори Гауфф.

Материалы по теме
Джокович пробился в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Мирра проиграла. LIVE!
Live
Джокович пробился в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Мирра проиграла. LIVE!
Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android