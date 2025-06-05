38-летний Новак Джокович установил достижение по играм с топ-5 рейтинга на ТБШ всех времён

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) установил уникальное достижение всех времён. Об этом сообщает портал OptaAce.

По информации источника, 38-летний Джокович — первый теннисист, одержавший 10 и более побед над игроками из топ-5 рейтнга на нескольких турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде с момента введения рейтинга ATP в 1973 году. Теперь у серба 18 подобных побед на Australian Open и 10 на Открытом чемпионате Франции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович встретится с первой ракеткой текущего рейтинга итальянцем Янником Синнером.

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