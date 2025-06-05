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38-летний Новак Джокович установил достижение по играм с топ-5 рейтинга на ТБШ всех времён

38-летний Новак Джокович установил достижение по играм с топ-5 рейтинга на ТБШ всех времён
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) установил уникальное достижение всех времён. Об этом сообщает портал OptaAce.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По информации источника, 38-летний Джокович — первый теннисист, одержавший 10 и более побед над игроками из топ-5 рейтнга на нескольких турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде с момента введения рейтинга ATP в 1973 году. Теперь у серба 18 подобных побед на Australian Open и 10 на Открытом чемпионате Франции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Джокович встретится с первой ракеткой текущего рейтинга итальянцем Янником Синнером.

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