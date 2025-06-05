У Джоковича нет поражений на кортах «Ролан Гаррос» с 2023 года

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продлил победную серию на «Ролан Гаррос» до 22 матчей после победы в четвертьфинальном матче текущих соревнований над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:4).

На «Ролан Гаррос» — 2025 Новак победил уже в пяти играх. На Открытом чемпионате Франции в 2023 году серб одержал семь побед, завоевав титул; в розыгрыше того же турнира в 2024 году он выиграл четыре встречи, после чего снялся по состоянию здоровья; на Олимпийских играх 2024 года в Париже 38-летний теннисист завоевал трофей, одержав верх во всех шести встречах сореванований. Таким образом, данная серия длится с 2023 года.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 2025 года звёздный теннисист сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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