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У Джоковича нет поражений на кортах «Ролан Гаррос» с 2023 года

У Джоковича нет поражений на кортах «Ролан Гаррос» с 2023 года
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продлил победную серию на «Ролан Гаррос» до 22 матчей после победы в четвертьфинальном матче текущих соревнований над третьим номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым (4:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На «Ролан Гаррос» — 2025 Новак победил уже в пяти играх. На Открытом чемпионате Франции в 2023 году серб одержал семь побед, завоевав титул; в розыгрыше того же турнира в 2024 году он выиграл четыре встречи, после чего снялся по состоянию здоровья; на Олимпийских играх 2024 года в Париже 38-летний теннисист завоевал трофей, одержав верх во всех шести встречах сореванований. Таким образом, данная серия длится с 2023 года.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции 2025 года звёздный теннисист сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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