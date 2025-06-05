Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 4 июня, следующий соперник

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с итальянцем Янником Синнером. «Чемпионат» публикует результаты его матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.
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первый круг: Новак Джокович — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;
второй круг: Новак Джокович — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1);
третий круг: Новак Джокович — Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2;
четвёртый круг: Новак Джокович — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2.
1/4 финала: Новак Джокович — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:
1/2 финала: Янник Синнер (Италия).
Потенциальные соперники Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2) или Лоренцо Музетти (Италия, 8).
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