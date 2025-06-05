Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 4 июня, следующий соперник

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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграет с итальянцем Янником Синнером. «Чемпионат» публикует результаты его матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

первый круг: Новак Джокович — Маккензи Макдональнд (США) — 6:3, 6:3, 6:3;

второй круг: Новак Джокович — Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1);

третий круг: Новак Джокович — Филип Мисолич (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2;

четвёртый круг: Новак Джокович — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:2.

1/4 финала: Новак Джокович — Александр Зверев (Германия) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Следующий матч Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/2 финала: Янник Синнер (Италия).

Потенциальные соперники Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2) или Лоренцо Музетти (Италия, 8).