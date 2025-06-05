Джокович стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, который вышел в полуфинал «РГ»

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (38 лет и 3 дня) — второй по возрасту теннисист в Открытой эре, который вышел в полуфинал одиночного разряда на «Ролан Гаррос». Старше него был только Ричард Гонсалес (40 лет и 18 дней) в 1968 году, сообщает OptaAce в социальной сети X.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2025 Джокович одержал победу над третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В полуфинале турнира он сыграет с итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинальном матче ещё один итальянец Лоренцо Музетти встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 56,3 млн.