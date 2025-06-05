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Джокович стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, который вышел в полуфинал «РГ»

Джокович стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, который вышел в полуфинал «РГ»
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович (38 лет и 3 дня) — второй по возрасту теннисист в Открытой эре, который вышел в полуфинал одиночного разряда на «Ролан Гаррос». Старше него был только Ричард Гонсалес (40 лет и 18 дней) в 1968 году, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2025 Джокович одержал победу над третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В полуфинале турнира он сыграет с итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинальном матче ещё один итальянец Лоренцо Музетти встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 56,3 млн.

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