«Как насчёт этого». Джокович бросил танцевальный вызов Соболенко после матча со Зверевым
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович станцевал после победы над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Во время этого он обратился к белоруске Арине Соболенко.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Как насчёт этого, Соболенко», — сказал Джокович.
Ранее по ходу турнира Соболенко и Джокович несколько раз отвечали друг другу танцем.
У пресс-службы «Ролан Гаррос» есть традиция – они снимают на видео эмоции победителей матчей в подтрибунном помещении.
В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером. Ранее сообщалось, что серб стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, который вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
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