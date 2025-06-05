«Как насчёт этого». Джокович бросил танцевальный вызов Соболенко после матча со Зверевым

Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович станцевал после победы над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Во время этого он обратился к белоруске Арине Соболенко.

«Как насчёт этого, Соболенко», — сказал Джокович.

Ранее по ходу турнира Соболенко и Джокович несколько раз отвечали друг другу танцем.

У пресс-службы «Ролан Гаррос» есть традиция – они снимают на видео эмоции победителей матчей в подтрибунном помещении.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером. Ранее сообщалось, что серб стал самым возрастным теннисистом с 1968 года, который вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».