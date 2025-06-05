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Джокович прокомментировал победу над Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Джокович прокомментировал победу над Зверевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ситуация на корте сильно отличалась с одной и другой стороны. Я много использовал укороченные удары, и думаю, что это отлично сработало против такого игрока, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провёл идеальную игру. В 38 лет нелегко оставаться конкурентоспособным на этом уровне, но ради таких матчей стоит продолжать играть», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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