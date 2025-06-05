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«Запомните это имя». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — о победе Буассон над Андреевой

«Запомните это имя». Пресс-служба «Ролан Гаррос» — о победе Буассон над Андреевой
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала пост, посвящённый победе 361-й ракетки мира французской теннисистки Лоис Буассон в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года над шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Лоис Буассон, запомните это имя», — написала пресс-служба турнира в соцсети X (ранее Twitter).

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 22-летняя Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1). Это первый выход в четвёрку сильнейших француженки в карьере на ТБШ.

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