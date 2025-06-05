Хосе Морон: Андреева была подавлена враждебной публикой и соперницей на «Ролан Гаррос»

Журналист Хосе Морон прокомментировал поражение шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в матче с 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Андреева извлечёт урок из сегодняшнего дня. Она была подавлена враждебной публикой и соперницей, которая всё время посылала очень неудобные мячи. Она невероятно молода. Такие вещи — абсолютно нормальны в её возрасте. Жизнь — это обучение», — написал Морон на личной странице в социальной сети X.

По ходу матча люди на трибунах активно болели за местную спортсменку и зачастую мешали Андреевой подавать.