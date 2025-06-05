Хосе Морон: Андреева была подавлена враждебной публикой и соперницей на «Ролан Гаррос»
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Журналист Хосе Морон прокомментировал поражение шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в матче с 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«Андреева извлечёт урок из сегодняшнего дня. Она была подавлена враждебной публикой и соперницей, которая всё время посылала очень неудобные мячи. Она невероятно молода. Такие вещи — абсолютно нормальны в её возрасте. Жизнь — это обучение», — написал Морон на личной странице в социальной сети X.
По ходу матча люди на трибунах активно болели за местную спортсменку и зачастую мешали Андреевой подавать.
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