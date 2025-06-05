Аккаунт «Ролан Гаррос» обратился к Бублику после поражения с «баранкой» от Синнера

Пресс-служба «Ролан Гаррос» высказалась о выступлении на турнире представляющего Казахстан 62-го номера рейтинга ATP Александра Бублика, обратившись к нему в социальных сетях. На «Ролан Гаррос — 2025» Бублик дошёл до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 5:7, 0:6.
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«Поздравляем, Саша, за твоё выступление здесь!» — гласит текст поста пресс-службы турнира.
Выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос — 2025» стал для 27-летнего Бублика лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема» — ранее его максимальным достижением на ТБШ было попадание в 1/8 финала Уимблдона-2023. На пути к этой стадии Александр обыграл в Париже двух сеяных игроков из топ-10 — австралийца Алекса де Минора (девятый посев) в пяти сетах во втором круге и британца Джека Дрейпера (пятый посев) в четырёх сетах в четвёртом круге.
Видео: Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику
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