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Аккаунт «Ролан Гаррос» обратился к Бублику после поражения с «баранкой» от Синнера

Аккаунт «Ролан Гаррос» обратился к Бублику после поражения с «баранкой» от Синнера
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Пресс-служба «Ролан Гаррос» высказалась о выступлении на турнире представляющего Казахстан 62-го номера рейтинга ATP Александра Бублика, обратившись к нему в социальных сетях. На «Ролан Гаррос — 2025» Бублик дошёл до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 5:7, 0:6.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Поздравляем, Саша, за твоё выступление здесь!» — гласит текст поста пресс-службы турнира.

Выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос — 2025» стал для 27-летнего Бублика лучшим результатом в карьере на турнирах «Большого шлема» — ранее его максимальным достижением на ТБШ было попадание в 1/8 финала Уимблдона-2023. На пути к этой стадии Александр обыграл в Париже двух сеяных игроков из топ-10 — австралийца Алекса де Минора (девятый посев) в пяти сетах во втором круге и британца Джека Дрейпера (пятый посев) в четырёх сетах в четвёртом круге.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

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