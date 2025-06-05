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«Что вы хотите, чтобы я сказал?» Зверев прокомментировал поражение от Джоковича на «РГ»

«Что вы хотите, чтобы я сказал?» Зверев прокомментировал поражение от Джоковича на «РГ»
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Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев высказался о поражении в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025 с шестым номером рейтинга ATP 38-летним сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась в четырёх сетах — 6:4, 3:6, 2:6, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Что вы хотите, чтобы я сказал? Джокович выиграл 24 таких турнира. Да, я ожидал, что он сможет выступить на таком уровне. В этом году я не видел его таким мощным. Я считаю, что он показал действительно отличное качество. В какой-то момент мне было трудно. В первом сете, когда солнце ещё не село, на корте сохранялось тепло. Я чувствовал, что могу реализовывать виннерсы и эффективно подавать. Но потом, когда стало действительно холодно, я уже не смог ничего сделать. В какой-то момент я почувствовал, что не знаю, как выиграть очко с задней линии против него. Я думал, что он находил решения на многие мои действия. Отдаю ему должное. Сегодня он сыграл лучше меня», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Джокович встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

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