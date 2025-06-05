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Бублик поднимется на 19 позиций и вернётся в топ-50 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос»

Бублик поднимется на 19 позиций и вернётся в топ-50 рейтинга ATP по итогам «Ролан Гаррос»
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62-я ракетка мира Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, поднимется в топ-50 рейтинга ATP после завершения «Ролан Гаррос» — 2025. На Открытом чемпионате Франции — 2025 теннисист добрался до четвертьфинала, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 5:7, 0:6.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
1 		5 0
             
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Такой результат принесёт Бублику 400 очков в рейтинг ATP вместо 50 очков за выход во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024. Благодаря прибавке в 350 очков общий рейтинг Александра составит 1265 очков, что позволит ему стать 43-й ракеткой мира, прибавив сразу 19 позиций.

Календарь "Ролан Гаррос - 2025" (м)
Турнирная сетка "Ролан Гаррос - 2025" (м)

Видео: Бублик 6 раз подряд подал с руки и взял гейм в матче Astana Open

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