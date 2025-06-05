«Многие уже списали его со счетов». Зверев — о поражении от 38-летнего Джоковича

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о шестом номере рейтинга ATP 38-летнем сербском спортсмене Новаке Джоковиче. Немец уступил звёздному сербу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 3:6.

«Думаю, сейчас Новака несколько недооценили, если говорить честно. Интересно, что вы об этом упомянули. Я замечаю, что многие уже списали его со счетов. В этом году он сумел одержать победу над Алькарасом на Australian Open и обыграть меня на «Ролан Гаррос». Забудьте о возрасте, для любого игрока это впечатляющие результаты. Конечно, мне хотелось бы узнать, как он себя чувствует физически и как он будет восстанавливаться. Будет ли он в отличной форме на следующий матч? Я полагаю, что для нас обоих это была довольно тяжёлая встреча. Но он по-прежнему побеждает лучших из лучших. Всем стоит это уважать», — сказал Зверев на пресс-конференции.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Джокович поборется с итальянским теннисистом первой ракеткой мира Янником Синнером.

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