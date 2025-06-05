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5 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты плей-офф НХЛ, результаты Ролан Гаррос, волейбол, статистика

Джокович выбил Зверева с «РГ», Португалия с голом Роналду — в финале ЛН. Главное к утру
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Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял верх в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьим номером рейтинга ATP немецким спортсменом Александром Зверевым, сборная Португалии с голом звёздного форварда Криштиану Роналду одержала волевую победу в полуфинальном гостевом матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии, «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме переиграл «Флориду Пантерз» в первом матче финала Кубка Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович обыграл Александра Зверева и вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос».
  2. Португалия обыграла Германию в 1/2 финала Лиги наций, Роналду забил решающий гол.
  3. «Эдмонтон» с победы стартовал в финале Кубка Стэнли с «Флоридой», отыгравшись с 1:3.
  4. Лионель Месси принял решение перейти в «Ньюэллс Олд Бойз» — Флавио Аззаро.
  5. Сергей Бобровский повторил достижение Андрея Василевского в финалах КС последних 10 лет.
  6. Фабрицио Романо сообщил подробности о вероятном новом трансфере «Барселоны».
  7. 38-летний Новак Джокович установил достижение по играм с топ-5 рейтинга на ТБШ всех времён.
  8. «Реал» закрыл сделку по трансферу 17-летнего хавбека «Ривер Плейт», опередив «ПСЖ» — Скира.
  9. Симоне Индзаги стал главным тренером саудовского «Аль-Хиляля».
  10. Леон Драйзайтль установил статистический рекорд «Эдмонтона» в Кубке Стэнли всех времён.
  11. Стало известно, почему «Интер» испытывает проблемы с назначением Сеска Фабрегаса.
  12. Экс-вратарь «Трактора» Зак Фукале подписал контракт с минским «Динамо».
  13. Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за национальную команду.
  14. «Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в Садулаеве, «Ахмат» запросит € 10 млн — источник.
  15. 23-летний Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах Кубка Стэнли.
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