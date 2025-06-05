Джокович выбил Зверева с «РГ», Португалия с голом Роналду — в финале ЛН. Главное к утру
Шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял верх в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над третьим номером рейтинга ATP немецким спортсменом Александром Зверевым, сборная Португалии с голом звёздного форварда Криштиану Роналду одержала волевую победу в полуфинальном гостевом матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии, «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме переиграл «Флориду Пантерз» в первом матче финала Кубка Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович обыграл Александра Зверева и вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос».
- Португалия обыграла Германию в 1/2 финала Лиги наций, Роналду забил решающий гол.
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