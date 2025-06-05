Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» с Янником Синнером

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящей встрече в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года с итальянским спортсменом первым номером рейтинга ATP Янником Синнером.
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«Янник находится в отличной форме и является лучшим игроком в последние пару лет… Это заслуженно. Он демонстрирует замечательный теннис, у него атакующий стиль. Он очень силён во всех аспектах своей игры. Я давно не играл с ним. У нас всегда были захватывающие матчи. В какой-то момент мы провели три или четыре встречи за очень короткий промежуток времени на харде… Возможно, один раз играли на грунте в Монте-Карло несколько лет назад. Это будет полуфинал турнира «Большого шлема» против первого номера мирового рейтинга. Для меня нет более важного события. Так что я постараюсь выложиться на полную и показать такую же игру, как и в четвертьфинале», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, в четвертьфинале Джокович в четырёх сетах переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Синнер в трёх партиях был сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.
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