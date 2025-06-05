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Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» с Янником Синнером

Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» с Янником Синнером
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящей встрече в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года с итальянским спортсменом первым номером рейтинга ATP Янником Синнером.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
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Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Новак Джокович
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Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Янник находится в отличной форме и является лучшим игроком в последние пару лет… Это заслуженно. Он демонстрирует замечательный теннис, у него атакующий стиль. Он очень силён во всех аспектах своей игры. Я давно не играл с ним. У нас всегда были захватывающие матчи. В какой-то момент мы провели три или четыре встречи за очень короткий промежуток времени на харде… Возможно, один раз играли на грунте в Монте-Карло несколько лет назад. Это будет полуфинал турнира «Большого шлема» против первого номера мирового рейтинга. Для меня нет более важного события. Так что я постараюсь выложиться на полную и показать такую же игру, как и в четвертьфинале», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале Джокович в четырёх сетах переиграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Синнер в трёх партиях был сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.

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