«Ролан Гаррос» — 2025, женщины: расписание матчей 5 июня

Сегодня, 5 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) состоятся полуфинальные матчи женской части «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. 1/2 финала, 5 июня (время московское):

16:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Ига Швёнтек (Польша);

17:30. Лоис Буассон (Франция) — Кори Гауфф (США).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Жасмин Паолини из Италии.