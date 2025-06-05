Лоис Буассон — Кори Гауфф: где смотреть, во сколько матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 5 июня, пройдут два полуфинальных матча «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф и 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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