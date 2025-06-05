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Арина Соболенко — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко — Ига Швёнтек: онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025
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Сегодня, 5 июня, пройдут полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Соболенко и Швёнтек провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
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